Эстонская разведка: РФ сосредоточила в районе Авдеевки до 50 тысяч военных

Усилия российских сил за последнюю неделю были сосредоточены в районе города Авдеевка Донецкой области, и хотя Россия удерживает инициативу в действиях сухопутных войск и нанесении ударов по объектам критической инфраструктуры Украины, она не достигла своих оперативно-тактических целей.

Об этом на брифинге 16 февраля заявил руководитель Разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

По словам Кивисельга, с приближением так называемых президентских выборов в России она все больше будет пытаться достичь "определенной видимой тактической победы, которую можно будет раскрутить и представить в СМИ как общую победу в войне в Украине".

Такой победой, добавил он, может быть захват Авдеевки. В то же время если до выборов этого не произойдет, в российских вооруженных силах и обществе может наступить недовольство, говорит глава эстонской разведки.

Кивисельг рассказал на брифинге, что на Авдеевку за последнюю неделю приходилась половина боевых столкновений в Донецкой области.

"Вокруг него (города. – Ред.) Российская Федерация сосредоточила почти 50 тысяч военных. Это демонстрирует пропагандистское значение этого небольшого населенного пункта для вооруженных сил и политического руководства Российской Федерации", – отметил он.

Хотя РФ начала бомбить Авдеевку авиационными кассетными снарядами и российские силы достигли успеха на севере от города, она еще не окружена, сообщил Кивисельг. Но украинским силам становится все труднее удерживать позиции в городе, констатировал он.

Украинская армия уже несколько месяцев держит оборону Авдеевки от все более сильного натиска оккупантов. В последние дни положение ухудшается и, по некоторым сообщениям, украинским силам может даже угрожать окружение в городе.

В Белом доме накануне говорили, что одна из причин критической ситуации в Авдеевке – нехватка артиллерийских снарядов, которые США сейчас не могут предоставлять из-за отсутствия одобренного дополнительного финансирования в Конгрессе.