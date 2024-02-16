Байден заявив про відсутність ядерної загрози від протисупутникової зброї РФ

Президент Сполучених Штатів Джо Байден підкреслив у п'ятницю, що наразі не існує жодної ядерної загрози для народу США чи будь-кого іншого у світі від потенційної розробки Росією протисупутникового потенціалу.

Про це Байден заявив під час спеціального звернення у п'ятницю, присвяченого повідомленням про смерть Навального, повідомляє "Європейська правда".

"Немає жодної ядерної загрози для американського народу чи будь-кого в світі від того, що Росія робить у цей момент, це по-перше. По-друге, все, що вони роблять або будуть робити, стосується супутників та космосу та знищення супутників, потенційно", – сказав Байден

"Немає жодних доказів того, що вони прийняли рішення продовжувати щось робити в космосі. Ми з'ясували, що існує потенціал для запуску в космос системи, яка теоретично може завдати шкоди. Поки що цього не сталося, і я сподіваюся, що не станеться", – уточнив президент США.

Раніше в Кремлі заявляли, що Росія буде готова працювати разом зі Сполученими Штатами над створенням протисупутникового потенціалу, якщо Вашингтон виявить зацікавленість у таких зусиллях.

Сполучені Штати повідомили Конгресу і союзникам у Європі про нові розвідувальні дані, пов'язані з російським ядерним потенціалом, який може становити міжнародну загрозу. Пізніше джерела повідомили, що попередження стосувалося російського потенціалу в космосі і супутників.

Москва вбачає у заявах США про загрозу нацбезпеці спробу переконати республіканців у Конгресі схвалити проєкт з допомогою для України.