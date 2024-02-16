Байден заявил об отсутствии ядерной угрозы от противоспутникового оружия РФ

Президент Соединенных Штатов Джо Байден подчеркнул в пятницу, что пока не существует никакой ядерной угрозы для народа США или кого-либо другого в мире от потенциальной разработки Россией противоспутникового потенциала.

Об этом Байден заявил во время специального обращения в пятницу, посвященного сообщениям о смерти Навального, сообщает "Европейская правда".

"Нет никакой ядерной угрозы для американского народа или кого-либо в мире от того, что Россия делает в этот момент, это во-первых. Во-вторых, все, что они делают или будут делать, касается спутников и космоса и уничтожения спутников, потенциально", – сказал Байден

"Нет никаких доказательств того, что они приняли решение продолжать что-то делать в космосе. Мы выяснили, что существует потенциал для запуска в космос системы, которая теоретически может нанести вред. Пока что этого не произошло, и я надеюсь, что не произойдет", – уточнил президент США.

Ранее в Кремле заявляли, что Россия будет готова работать вместе с Соединенными Штатами над созданием противоспутникового потенциала, если Вашингтон проявит заинтересованность в таких усилиях.

Соединенные Штаты сообщили Конгрессу и союзникам в Европе о новых разведывательных данных, связанных с российским ядерным потенциалом, который может представлять международную угрозу. Позже источники сообщили, что предупреждение касалось российского потенциала в космосе и спутников.

Москва видит в заявлениях США об угрозе нацбезопасности попытку убедить республиканцев в Конгрессе одобрить проект с помощью для Украины.