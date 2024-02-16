В урядових будівлях у Брюсселі знайшли токсичний порошок

Поліція знайшла у кількох урядових установах в Брюсселі конверти з токсичним білим порошком бруцином.

Про це повідомила в п'ятницю міська прокуратура, пише "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Конверти знайшли в четвер у Палаці правосуддя, в офісі міністра юстиції Бельгії та в будівлі державної безпеки, йдеться в заяві прокуратури Брюсселя.

Поліція була повідомлена про знахідку і ізолювала всіх, хто контактував з порошком.

Аналіз порошку показав, що це був бруцин – токсична речовина, яка "небезпечна тільки при попаданні всередину", сказала речниця прокуратури Ясміна Вановершельде.

"Контакт зі шкірою не становить жодної небезпеки. Таким чином, особи, які контактували з токсичною речовиною, наразі перебувають у доброму стані", – зазначила речниця.

Поліція ще не встановила відправників листів. Але прокурори заявили, що листи не мають нічого спільного зі стріляниною в Брюсселі за останні кілька днів.

Нещодавно бельгійську столицю сколихнула серія перестрілок та актів насильства, які викликали занепокоєння щодо безпеки в місті.