В правительственных зданиях в Брюсселе нашли токсичный порошок

Полиция нашла в нескольких правительственных учреждениях в Брюсселе конверты с токсичным белым порошком бруцином.

Об этом сообщила в пятницу городская прокуратура, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Конверты нашли в четверг во Дворце правосудия, в офисе министра юстиции Бельгии и в здании государственной безопасности, говорится в заявлении прокуратуры Брюсселя.

Полиция была уведомлена о находке и изолировала всех, кто контактировал с порошком.

Анализ порошка показал, что это был бруцин – токсичное вещество, которое "опасно только при попадании внутрь", сказала пресс-секретарь прокуратуры Ясмина Вановершельде.

"Контакт с кожей не представляет никакой опасности. Таким образом, лица, которые контактировали с токсичным веществом, сейчас находятся в хорошем состоянии", – отметила пресс-секретарь.

Полиция еще не установила отправителей писем. Но прокуроры заявили, что письма не имеют ничего общего со стрельбой в Брюсселе за последние несколько дней.

Недавно бельгийскую столицу всколыхнула серия перестрелок и актов насилия, которые вызвали беспокойство относительно безопасности в городе.