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Президент Латвії: Єдиний спосіб достукатись до Путіна – підтримати Україну

П'ятниця, 16 лютого 2024, 21:04

Латвійський президент Едгарс Рінкевичс вважає, що найкращою відповіддю світу на смерть російського опозиціонера Алексєя Навального є посилення допомоги Україні, аби Росія програла.

Про це він написав у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

"Протягом дня мене запитували, чи хвилює Кремль міжнародне засудження смерті Алексєя Навального. Ні, не хвилює", – констатував Рінкевичс.

"Єдине, що хвилює російських головорізів – це те, щоб ми були сильними. Єдиний спосіб достукатись до Путіна – це підтримати Україну, щоб Росія програла", – додав президент Латвії.

Нагадаємо, Федеральна служба виконання покарань повідомила вдень 16 лютого про смерть Навального у виправній колонії №3 Ямало-Ненецького автономного округу РФ.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба нагадав, що Навальний є не першою жертвою путінського режиму в Росії.

Президент США Джо Байден використав повідомлення про смерть Алексєя Навального, щоб натиснути на Конгрес схвалити підтримку України.

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Навальний Латвія