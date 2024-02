Президент Латвії: Єдиний спосіб достукатись до Путіна – підтримати Україну

Латвійський президент Едгарс Рінкевичс вважає, що найкращою відповіддю світу на смерть російського опозиціонера Алексєя Навального є посилення допомоги Україні, аби Росія програла.

Про це він написав у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

"Протягом дня мене запитували, чи хвилює Кремль міжнародне засудження смерті Алексєя Навального. Ні, не хвилює", – констатував Рінкевичс.

"Єдине, що хвилює російських головорізів – це те, щоб ми були сильними. Єдиний спосіб достукатись до Путіна – це підтримати Україну, щоб Росія програла", – додав президент Латвії.

Throughout the day I was asked if the Kremlin cares about the international condemnation over the death of Alexey Navalny. No, it does not. The only thing Russian thugs care is us being strong. The only way to send a message to Putin is by supporting Ukraine so that Russia looses