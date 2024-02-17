WSJ: США планують подальшу військову допомогу Ізраїлю, який критикують через дії в Газі

Адміністрація Джо Байдена готується відправити Ізраїлю нову партію військової допомоги, незважаючи на те, що США наполягають на припиненні вогню в секторі Гази через значну кількість цивільних жертв.

Про це дізналась газета The Wall Street Journal від поінформованих американських посадовців, повідомляє "Європейська правда".

Новий пакет американської військової допомоги Ізраїлю може містити бомби МК-82 та боєприпаси прямого наведення KMU-572, а також запали для бомб FMU-139. Вартість пакета оцінюється в десятки мільйонів доларів.

Адміністрація Байдена ще не схвалила допомогу, тож вміст пакета ще може змінитись, зазначає WSJ. Крім того, для передання зброї потрібне схвалення лідерів профільних комітетів Конгресу США.

Станом на грудень 2023 року США вже двічі передавали Ізраїлю термінові пакети військової допомоги в обхід Конгресу. Нинішній пакет, як ідеться в проєкті, допоможе ізраїльським силам завдавати точних ударів по військових об’єктах ХАМАС.

Білий дім усе активніше критикують через продовження поставок зброї до Ізраїлю, яка могла застосовуватись у численних ударах ізраїльської армії по цивільних у секторі Гази.

Напередодні президент Джо Байден закликав прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу утриматися від наступу на місто Рафах на півдні Гази без плану захисту цивільного населення.

А прем'єри Іспанії Педро Санчес та Ірландії Лео Варадкар звернулися до Єврокомісії з проханням терміново перевірити, чи дотримується Ізраїль своїх зобов'язань щодо прав людини в Газі.