WSJ: США планируют дальнейшую военную помощь Израилю, который критикуют из-за действий в Газе

Администрация Джо Байдена готовится отправить Израилю новую партию военной помощи, несмотря на то, что США настаивают на прекращении огня в секторе Газа из-за значительного количества гражданских жертв.

Об этом узнала газета The Wall Street Journal от информированных американских чиновников, сообщает "Европейская правда".

Новый пакет американской военной помощи Израилю может содержать бомбы МК-82 и боеприпасы прямого наведения KMU-572, а также запалы для бомб FMU-139. Стоимость пакета оценивается в десятки миллионов долларов.

Администрация Байдена еще не одобрила помощь, поэтому содержание пакета еще может измениться, отмечает WSJ. Кроме того, для передачи оружия требуется одобрение лидеров профильных комитетов Конгресса США.

По состоянию на декабрь 2023 года США уже дважды передавали Израилю срочные пакеты военной помощи в обход Конгресса. Нынешний пакет, как говорится в проекте, поможет израильским силам наносить точные удары по военным объектам ХАМАС.

Белый дом все активнее критикуют из-за продолжения поставок оружия в Израиль, которое могло применяться в многочисленных ударах израильской армии по гражданским в секторе Газа.

Накануне президент Джо Байден призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху воздержаться от наступления на город Рафах на юге Газы без плана защиты гражданского населения.

А премьеры Испании Педро Санчес и Ирландии Лео Варадкар обратились к Еврокомиссии с просьбой срочно проверить, соблюдает ли Израиль свои обязательства по правам человека в Газе.