Байден застеріг Нетаньягу від наступу в Газі без плану захисту цивільних

Президент Джо Байден ще раз закликав прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу утриматися від наступу на місто Рафах на півдні Гази без плану захисту цивільного населення.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав очільнику уряду Ізраїлю у телефонній розмові.

В опублікованій заяві Білого дому йдеться, що американський лідер підтвердив свою думку про те, що військова операція не повинна проводитися без надійного та реалізованого плану забезпечення безпеки й підтримки цивільного населення в Рафаху.

Зазначають, що Байден і Нетаньягу обговорили ситуацію в Газі та нагальність забезпечення доступу гуманітарної допомоги до палестинського цивільного населення.

"Президент підтвердив свою готовність невтомно працювати задля якнайшвидшого звільнення всіх заручників, визнаючи їх жахливе становище після 132 днів у полоні (терористичного угруповання) ХАМАС)", – йдеться в повідомленні.

Раніше міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час свого візиту до Ізраїлю закликала уряд країни погодитися на припинення вогню в Газі з огляду на погіршення гуманітарної ситуації.

Напередодні прем'єри Іспанії Педро Санчес та Ірландії Лео Варадкар звернулися до Єврокомісії з проханням терміново перевірити, чи дотримується Ізраїль своїх зобов'язань щодо прав людини в Газі.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель висловив стурбованість планами Ізраїлю наступати на місто Рафах, що на півдні сектору Гази, через можливі наслідки для цивільних.