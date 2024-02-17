Зеленский и Алиев поговорили о мире на английском, а не на русском

Президенты Украины и Азербайджана Владимир Зеленский и Ильхам Алиев провели встречу на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Об этом сообщает из Мюнхена корреспондент "Европейской правды".

На открытии переговоров лидеры Украины и Азербайджана в очередной раз заявили о поддержке территориальной целостности обоих государств.

Обращает на себя внимание то, что делегации выбрали для общения английский язык, хотя Алиев чаще ведет переговоры на русском. Зеленский начал встречу с поздравления коллеги с победой на недавних досрочных выборах президента Азербайджана, и добавил к поздравлениям пожеланиями мира.

"Мы знаем, как высока цена мира", – добавил Зеленский.

Фото: Европейская правда

"Наша поддержка территориального суверенитета и целостности Украины является незыблемой и это не изменится. Мы, как страна, которая страдала от оккупации, прекрасно понимаем вашу ситуацию и желаем мира украинцам и Украине", – ответил Алиев.

Как известно, несмотря на возвращение Азербайджаном полного контроля над ранее оккупированным Карабахом, в регионе до сих пор продолжаются спорадические боевые действия. На днях Азербайджан и Армения обменялись обвинениями в обстрелах с жертвами и ранеными.

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