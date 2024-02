Кулеба в Мюнхені поговорив із Блінкеном про допомогу США, зокрема ATACMS

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів переговори з державним секретарем США Ентоні Блінкеном 17 лютого на полях Мюнхенської безпекової конференції.

За словами Кулеби, головною темою переговорів із Блінкеном була подальша підтримка України з боку США.

"Я подякував йому за все, що Сполучені Штати вже зробили для України. Я також доніс до нього відчуття нагальності та поточні пріоритетні потреби українських захисників: боєприпаси, протиповітряна оборона та засоби дальнього радіусу дії", – зазначив голова МЗС.

