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Кулеба в Мюнхені поговорив із Блінкеном про допомогу США, зокрема ATACMS

Субота, 17 лютого 2024, 13:09

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів переговори з державним секретарем США Ентоні Блінкеном 17 лютого на полях Мюнхенської безпекової конференції.

Про це він написав у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

За словами Кулеби, головною темою переговорів із Блінкеном була подальша підтримка України з боку США.

"Я подякував йому за все, що Сполучені Штати вже зробили для України. Я також доніс до нього відчуття нагальності та поточні пріоритетні потреби українських захисників: боєприпаси, протиповітряна оборона та засоби дальнього радіусу дії", – зазначив голова МЗС.

"У цьому контексті я представив аргументи на користь надання Україні ракет ATACMS дальністю понад 300 кілометрів", – додав він.

Кулеба підкреслив, що продовження військової допомоги з боку США є критично важливим для України, й Київ та Вашингтон активно працюють над відповідними рішеннями.

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Нагадаємо, цього тижня Сенат США проголосував за пакетний законопроєкт, який передбачає 61 млрд доларів для України. Але Палата представників США пішла на перерву до кінця лютого, не проголосувавши пакетний проєкт закону, до якого входять кошти на підтримку України.

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Кулеба США