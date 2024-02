Кулеба в Мюнхене поговорил с Блинкеном о помощи США, в частности ATACMS

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел переговоры с государственным секретарем США Энтони Блинкеном 17 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Об этом он написал в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

По словам Кулебы, главной темой переговоров с Блинкеном была дальнейшая поддержка Украины со стороны США.

"Я поблагодарил его за все, что Соединенные Штаты уже сделали для Украины. Я также донес до него ощущение неотложности и текущие приоритетные потребности украинских защитников: боеприпасы, противовоздушная оборона и средства дальнего радиуса действия", – отметил глава МИД.

I met with @SecBlinken in Munich to discuss the continued US support for Ukraine. I thanked him for everything the United States has already done for Ukraine.



I also communicated the sense of urgency and the current priority needs of Ukraine’s defenders: ammunition, air defense,…