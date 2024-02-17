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Кулеба в Мюнхене поговорил с Блинкеном о помощи США, в частности ATACMS

Суббота, 17 февраля 2024, 13:09

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел переговоры с государственным секретарем США Энтони Блинкеном 17 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Об этом он написал в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

По словам Кулебы, главной темой переговоров с Блинкеном была дальнейшая поддержка Украины со стороны США.

"Я поблагодарил его за все, что Соединенные Штаты уже сделали для Украины. Я также донес до него ощущение неотложности и текущие приоритетные потребности украинских защитников: боеприпасы, противовоздушная оборона и средства дальнего радиуса действия", – отметил глава МИД.

"В этом контексте я представил аргументы в пользу предоставления Украине ракет ATACMS дальностью более 300 километров", – добавил он.

Кулеба подчеркнул, что продолжение военной помощи со стороны США является критически важным для Украины, и Киев и Вашингтон активно работают над соответствующими решениями.

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Напомним, на этой неделе Сенат США проголосовал за пакетный законопроект, который предусматривает 61 млрд долларов для Украины. Но Палата представителей США ушла на перерыв до конца февраля, не проголосовав пакетный проект закона, в который входят средства на поддержку Украины.

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Кулеба США