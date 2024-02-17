Кулеба в Мюнхене поговорил с Блинкеном о помощи США, в частности ATACMS

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел переговоры с государственным секретарем США Энтони Блинкеном 17 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Об этом он написал в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

По словам Кулебы, главной темой переговоров с Блинкеном была дальнейшая поддержка Украины со стороны США.

"Я поблагодарил его за все, что Соединенные Штаты уже сделали для Украины. Я также донес до него ощущение неотложности и текущие приоритетные потребности украинских защитников: боеприпасы, противовоздушная оборона и средства дальнего радиуса действия", – отметил глава МИД.

I met with @SecBlinken in Munich to discuss the continued US support for Ukraine. I thanked him for everything the United States has already done for Ukraine.



I also communicated the sense of urgency and the current priority needs of Ukraine’s defenders: ammunition, air defense,… — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 17, 2024

"В этом контексте я представил аргументы в пользу предоставления Украине ракет ATACMS дальностью более 300 километров", – добавил он.

Кулеба подчеркнул, что продолжение военной помощи со стороны США является критически важным для Украины, и Киев и Вашингтон активно работают над соответствующими решениями.

Напомним, на этой неделе Сенат США проголосовал за пакетный законопроект, который предусматривает 61 млрд долларов для Украины. Но Палата представителей США ушла на перерыв до конца февраля, не проголосовав пакетный проект закона, в который входят средства на поддержку Украины.

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