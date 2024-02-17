Італія та ЄБРР підписали з Україною низку угод для підтримки української енергетики

Італія, Європейський банк реконструкції та розвитку і українська сторона підписали низку угод щодо підтримки енергетичного сектора України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила пресслужба італійського МЗС.

У рамках участі у Мюнхенській безпековій конференції віцепрем'єр-міністр закордонних справ та міжнародного співробітництва Антоніо Таяні від імені Італії підписав низку угод щодо підтримки української енергетики.

Також документи підписані міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та президенткою ЄБРР Оділь Рено-Бассо.

Угоди визначають умови субсидованого кредиту у розмірі 100 мільйонів євро – із залученням Каси депозитів та позик (Cassa Depositi e Prestiti) – за допомогою якої Італія надаватиме підтримку "Укргідроенерго".

Італійський кредит стане невід'ємною частиною програми на загальну суму 200 мільйонів євро (інші 100 мільйонів євро будуть надані безпосередньо ЄБРР) на користь українського державного підприємства, зазначають у комюніке.

"Італія була на боці України від початку російської агресії і сьогодні ми підтверджуємо готовність допомагати нашим українським друзям також у стратегічному секторі енергетичної інфраструктури. Підтримка, яку ми також надамо з головуванням Італії в G7 продовжуватиме зосереджуватися на Україні і з Конференцією з відновлення України, яку Італія прийматиме у 2025 році", – прокоментував Антоніо Таяні.

Раніше Таяні заявив, що Україна буде серед топпріоритетів італійського головування у G7.

За даними італійських ЗМІ, Італія планує скликати перший саміт "Сімки" на 24 лютого – другу річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну.