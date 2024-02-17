Италия и ЕБРР подписали с Украиной ряд соглашений для поддержки украинской энергетики

Италия, Европейский банк реконструкции и развития и украинская сторона подписали ряд соглашений по поддержке энергетического сектора Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила пресс-служба итальянского МИД.

В рамках участия в Мюнхенской конференции по безопасности вице-премьер-министр иностранных дел и международного сотрудничества Антонио Таяни от имени Италии подписал ряд соглашений по поддержке украинской энергетики.

Также документы подписаны министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и президентом ЕБРР Одиль Рено-Бассо.

Соглашения определяют условия субсидированного кредита в размере 100 миллионов евро – с привлечением Кассы депозитов и займов (Cassa Depositi e Prestiti) – с помощью которой Италия будет оказывать поддержку "Укргидроэнерго".

Итальянский кредит станет неотъемлемой частью программы на общую сумму 200 миллионов евро (остальные 100 миллионов евро будут предоставлены непосредственно ЕБРР) в пользу украинского государственного предприятия, отмечается в коммюнике.

"Италия была на стороне Украины с начала российской агрессии и сегодня мы подтверждаем готовность помогать нашим украинским друзьям также в стратегическом секторе энергетической инфраструктуры. Поддержка, которую мы также предоставим с председательством Италии в G7 будет продолжать сосредотачиваться на Украине и с Конференцией по восстановлению Украины, которую Италия будет принимать в 2025 году", – прокомментировал Антонио Таяни.

Ранее Таяни заявил, что Украина будет среди топ-приоритетов итальянского председательства в G7.

По данным итальянских СМИ, Италия планирует созвать первый саммит "Семерки" на 24 февраля – вторую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину.