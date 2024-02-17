У ЄБРР розкрили деталі спільної з Італією позики для "Укргідроенерго" на 200 млн євро

Європейський банк реконструкції та розвитку повідомив деталі позики на 200 млн євро для компанії "Укргідроенерго", половину грошей для якої надала Італія.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили у пресслужбі.

Загальний обсяг позики складає 200 млн євро, її мета – підтримати українську енергосистему в умовах постійних російських обстрілів.

Позика від самого ЄБРР складає 100 млн євро і посилена паралельним пільговим кредитом від Італії у розмірі 100 млн євро.

"За рахунок цієї позики профінансують закупівлю життєво важливого обладнання для двох гідроелектростанцій цього держпідприємства – Дніпровської ГЕС та Середньодніпровської ГЕС, також вона допоможе забезпечити потреби "Укргідроенерго" у ліквідності", – зазначають у комюніке.

Зокрема, кошти дозволять оновити чотири гідроагрегати на Дніпровській ГЕС, що потребують заміни після тривалої експлуатації та пошкоджень внаслідок повітряних атак РФ, а також два козлових крани на Середньодніпровській ГЕС.

У банку нагадали, що "Укргідроенерго" є однією з ключових компаній в українській енергосистемі і відіграє дуже важливу роль у її балансуванні, у тому числі під час надзвичайних ситуацій, і буде особливо важливою також зі зростанням частки відновлюваних джерел.

У релізі згадують, що за час повномасштабної війни об’єкти "Укргідроенерго" зазнали понад 50 ударів, що завдали шкоди на півмільярда євро, не рахуючи збитків від руйнування Каховської ГЕС.

Через виняткові умови, в яких перебуває Україна, правління ЄБРР зробило виняток зі стандартної практики у частині екологічних і соціальних правил: незалежний екологічний і соціальний аудит проведуть протягом року після завершення воєнного стану.

Енергетика є однією з 5 пріоритетних сфер інвестицій ЄБРР в Україну, поруч з іншою критичною інфраструктурою.

Нагадаємо, нещодавно Швеція виділила Україні 26,4 мільйона євро на проєкти енергоефективності.