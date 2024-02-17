В ЕБРР раскрыли детали совместного с Италией кредита для "Укргидроэнерго" на 200 млн евро

Европейский банк реконструкции и развития сообщил детали кредита на 200 млн евро для компании "Укргидроэнерго", половину денег для которого предоставила Италия.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в пресс-службе.

Общий объем займа составляет 200 млн евро, его цель – поддержать украинскую энергосистему в условиях постоянных российских обстрелов.

Займ от самого ЕБРР составляет 100 млн евро и усилен параллельным льготным кредитом от Италии в размере 100 млн евро.

"За счет этого займа профинансируют закупку жизненно важного оборудования для двух гидроэлектростанций этого госпредприятия – Днепровской ГЭС и Среднеднепровской ГЭС, также она поможет обеспечить потребности "Укргидроэнерго" в ликвидности", – отмечают в коммюнике.

В частности, средства позволят обновить четыре гидроагрегата на Днепровской ГЭС, требующих замены после длительной эксплуатации и повреждений в результате воздушных атак РФ, а также два козловых крана на Среднеднепровской ГЭС.

В банке напомнили, что "Укргидроэнерго" является одной из ключевых компаний в украинской энергосистеме и играет очень важную роль в ее балансировке, в том числе во время чрезвычайных ситуаций, а также будет особенно важной также с ростом доли возобновляемых источников энергии.

В релизе упоминается, что за время полномасштабной войны объекты "Укргидроэнерго" подверглись более 50 ударам, которые нанесли ущерб на полмиллиарда евро, не считая убытков от разрушения Каховской ГЭС.

Из-за исключительных условий, в которых находится Украина, правление ЕБРР сделало исключение из стандартной практики в части экологических и социальных правил: независимый экологический и социальный аудит проведут в течение года после завершения военного положения.

Энергетика является одной из 5 приоритетных сфер инвестиций ЕБРР в Украину, наряду с другой критической инфраструктурой.

Напомним, недавно Швеция выделила Украине 26,4 миллиона евро на проекты энергоэффективности.