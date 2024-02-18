Байден назвав відхід ЗСУ з Авдіївки наслідком бездіяльності Конгресу

Білий дім вбачає співвідповідальність Конгресу у тому, що українські військові не змогли втримати оборону Авдіївки.

Як повідомляє "Європейська правда", про це згадано у повідомленні про телефонну розмову президента США Джо Байдена з президентом України Володимиром Зеленським.

У комюніке зазначили, що Байден зателефонував Зеленському з метою "підкреслити зобов’язання США продовжити підтримку України" перед другою річницею початку повномасштабної війни.

"Сьогодні вранці українські військові змушені були залишити Авдіївку внаслідок того, що їм довелося обмежити використання боєприпасів внаслідок скорочення постачання – через бездіяльність Конгресу, і Росія отримала перші помітні успіхи за багато місяців", – йдеться у заяві.

"Байден наголосив на необхідності термінового схвалення Конгресом додаткового фінансування на нацбезпеку для постачання українських військових. Президент Байден підтвердив потужну двопартійну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України з боку влади США і американського народу", – додали у повідомленні.

Нагадаємо, у суботу президент Володимир Зеленський під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції 17 лютого знову закликав західні держави збільшити військову допомогу Україні, зазначивши, що дії українських сил обмежуються достатністю та дальністю зброї і "ситуація в Авдіївці це підтверджує".

Також він сказав, що не розглядає альтернатив допомозі США, оскільки розраховує, що питання вирішиться і Вашингтон залишиться стратегічним союзником.

Віцепрезидентка США після зустрічі з Зеленським наголосила, що такі питання як підтримка України не мають ставати заручниками політичних ігор у США.

У п'ятницю в Пентагоні пояснили, що постачання американської зброї для України не припинилося повністю і продовжується за раніше укладеними контрактами, попри те, що Конгрес США поки не затвердив додаткове фінансування для допомоги Києву.