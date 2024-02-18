Байден назвал отход ВСУ из Авдеевки следствием бездействия Конгресса

Белый дом видит соответствие Конгресса в том, что украинские военные не смогли удержать оборону Авдеевки.

Как сообщает "Европейская правда", об этом упомянуто в сообщении о телефонном разговоре президента США Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В коммюнике отметили, что Байден позвонил Зеленскому с целью "подчеркнуть обязательства США продолжить поддержку Украины".

"Сегодня утром украинские военные вынуждены были оставить Авдеевку вследствие того, что им пришлось ограничить использование боеприпасов в результате сокращения поставок – из-за бездействия Конгресса, и Россия получила первые заметные успехи за много месяцев", – говорится в заявлении.

"Байден подчеркнул необходимость срочного одобрения Конгрессом дополнительного финансирования на нацбезопасность для снабжения украинских военных. Президент Байден подтвердил мощную двухпартийную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны власти США и американского народа", – добавили в сообщении.

Напомним, в субботу президент Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности 17 февраля вновь призвал западные государства увеличить военную помощь Украине, отметив, что действия украинских сил ограничиваются достаточностью и дальностью оружия и "ситуация в Авдеевке это подтверждает".

Также он сказал, что не рассматривает альтернатив помощи США, поскольку рассчитывает, что вопрос решится и Вашингтон останется стратегическим союзником.

Вице-президент США после встречи с Зеленским подчеркнула, что такие вопросы как поддержка Украины не должны становиться заложниками политических игр в США.

В пятницу в Пентагоне пояснили, что поставки американского оружия для Украины не прекратились полностью и продолжаются по ранее заключенным контрактам, несмотря на то, что Конгресс США пока не утвердил дополнительное финансирование для помощи Киеву.