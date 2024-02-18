У Франції гасять пожежу на складі з 900 тоннами батарейок, що очікували переробки

У Франції завершують гасити великий склад, на якому зберігалися 900 тонн батарейок із вмістом літію; мешканців через пожежу попросили залишатися вдома.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Інцидент стався на території південного департаменту Аверон. Пожежа спалахнула ще у суботу на території складу, де очікували переробки 900 тонн використаних батарейок із вмістом літію на території площею 3000 квадратних метрів.

Невдовзі після початку пожежі префектура порадила мешканцям у радіусі 500 метрів від території складу не виходити з дому через токсичний дим, це торкнулося близько 40 домогосподарств.

На ранок 18 лютого пожежу ще продовжували гасити. Мер містечка оголосив, що ризику отруєння токсинами через пожежу немає, проте мешканці можуть відчувати сморід від пожежі, зокрема через туман, що затримує дим біля поверхні землі.

Aveyron : important incendie depuis samedi ravageant un entrepôt avec 900 tonnes de batteries de lithium à Viviez. Des "odeurs" sont signalées par les habitants, mais "il n'y a pas de risque pour la population", annonce le préfet du département. pic.twitter.com/Ve0ka7u77k — Infos Françaises (@InfosFrancaises) February 18, 2024

Нагадаємо, минулими вихідними на одній з французьких АЕС зупиняли роботу двох реакторів після пожежі в неядерному секторі станції.

На початку тижня у Швеції згорів великий аквапарк, який мали відкрити цього літа. Внаслідок пожежі одна людина загинула і близько двох десятків постраждали.