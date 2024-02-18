Во Франции тушат пожар на складе с 900 тоннами батареек, ожидавших переработки

Во Франции завершают тушить большой склад, на котором хранились 900 тонн батареек с содержанием лития; жителей ближайших домов из-за пожара попросили оставаться дома.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел на территории южного департамента Аверон. Пожар вспыхнул еще в субботу на территории склада, где ожидали переработки 900 тонн использованных батареек с содержанием лития на территории площадью 3000 квадратных метров.

Вскоре после начала пожара префектура посоветовала жителям в радиусе 500 метров от территории склада не выходить из дома из-за токсичного дыма, это коснулось около 40 домохозяйств.

На утро 18 февраля пожар еще продолжали тушить. Мэр городка объявил, что риска отравления токсинами из-за пожара нет, однако жители могут чувствовать вонь от пожара, в частности из-за тумана, задерживающего дым у поверхности земли.

Aveyron : important incendie depuis samedi ravageant un entrepôt avec 900 tonnes de batteries de lithium à Viviez. Des "odeurs" sont signalées par les habitants, mais "il n'y a pas de risque pour la population", annonce le préfet du département. pic.twitter.com/Ve0ka7u77k — Infos Françaises (@InfosFrancaises) February 18, 2024

Напомним, в минувшие выходные на одной из французских АЭС останавливали работу двух реакторов после пожара в неядерном секторе станции.

В начале недели в Швеции сгорел большой аквапарк, который должны были открыть этим летом. В результате пожара один человек погиб и около двух десятков пострадали.