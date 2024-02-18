Несчастный случай на строительной площадке в Италии: число жертв возросло до 5

Из-за несчастного случая на строительстве супермаркета в итальянском городе Флоренция погибли по меньшей мере пятеро рабочих.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

"Мне только что сообщили, что спасатели нашли тело пятого рабочего", – сказал президент региона Тоскана Эудженио Джани.

Поисковые команды работают над тем, чтобы добраться до тела под завалами. Ранее представитель пожарных Лука Кари сообщил телеканалу RaiNews, что спасатели нашли тело четвертого работника.

"Масса завалов огромная. Нужно время, чтобы обезопасить место трагедии", – отметил он.

Как утверждают местные власти, несчастный случай произошел, когда железобетонная балка опрокинулась на плиту здания, которая затем обвалилась, завалив восьмерых мужчин.

По предварительным оценкам, несчастный случай произошел из-за "структурного коллапса" бетонной балки, который мог быть вызван неправильным расположением или дефектом в ее составе, сообщили официальные лица.

Спасательные команды извлекли трех рабочих, которых доставили в местные больницы, где сообщили, что они находятся в тяжелом состоянии, но не получили травм, угрожающих жизни.

Прокуратура Флоренции расследует инцидент, принимая во внимание обвинения в халатности и непреднамеренном убийстве, но пока подозреваемые не названы.

Крупнейшие итальянские профсоюзы раскритиковали правительство за то, что оно не решает вопросы безопасности на рабочем месте, в частности критерии субподряда, и объявили о проведении национальных забастовок в ближайшие недели.

Ранее сообщалось, что в результате несчастного случая на строительстве супермаркета в итальянском городе Флоренция в пятницу погибли трое рабочих, еще двое пропали без вести.

В 2021 году, последнем году, за который есть официальные данные статистического агентства Евростат, в Италии зарегистрирован 601 случай смерти на рабочем месте. Это второй по величине показатель в Евросоюзе после Франции в том же году.