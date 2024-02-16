Нещасний випадок на будівельному майданчику в Італії: троє загиблих, двоє зниклих

Внаслідок нещасного випадку на будівництві супермаркету в італійському місті Флоренція у п'ятницю загинули щонайменше троє робітників, ще двоє зникли безвісти.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

За даними місцевої влади, нещасний випадок стався, коли залізобетонна балка перекинулася на плиту будівлі, яка потім обвалилася.

Рятувальні команди наразі шукають зниклих безвісти і побоюються, що кількість загиблих може зрости. Супермаркет мав стати частиною італійської мережі Esselunga.

Ще трьох робітників, яких витягли з-під завалів будівлі, доставили до місцевих лікарень, де вони перебувають у важкому стані.

Президент регіону Тоскана Еудженіо Джані в інтерв'ю телеканалу SkyTg24 заявив, що на момент аварії на будівництві перебувало близько 50 робітників.

За його словами, нещасний випадок міг бути ще більш трагічним, оскільки в цей час поруч проїжджав мікроавтобус з дітьми. Він додав, що ця трагедія "підштовхне всіх нас до рішучих дій, щоб уникнути чогось подібного в майбутньому".

Двоє прибиральників, які прибули на місце незабаром після аварії, розповіли, що чули крики постраждалих робітників, які кликали на допомогу.

Прем'єрка Італії Джорджія Мелоні висловила свої співчуття в Twitter (X), додавши, що "з побоюванням" стежить за розвитком подій.

Водночас три найбільші профспілки Італії – CGIL, CISL і UIL – закликали до загального страйку в Тоскані з вимогою посилити заходи безпеки після аварії.

"Більше жодних смертей на роботі", – йдеться в їхній спільній заяві.

У 2021 році, останньому році, за який є офіційні дані статистичного агентства Євростат, в Італії зареєстровано 601 випадок смерті на робочому місці. Це другий за величиною показник в Євросоюзі після Франції в тому ж році.

Раніше у Туреччині влада затримала чотирьох осіб у зв'язку з потужним зсувом ґрунту, який накрив золотодобувну шахту на сході країни, внаслідок чого щонайменше дев'ять робітників зникли безвісти.

Зсув стався у вівторок на шахті Copler компанії Anagold Madencilik в місті Іліч у гірській провінції Ерзінджан.