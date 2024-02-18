Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі вважає, що час оголошення про загибель ув’язненого опозиціонера Алексєя Навального є не збігом, а посланням з боку Росії.

Як пише "Європейська правда", про це вона сказала в інтерв'ю агентству DPA в кулуарах Мюнхенської безпекової конференції в неділю.

"Я думаю, що не випадково про смерть Навального було оголошено за кілька годин або хвилин до початку Мюнхенської конференції", – зазначила Зурабішвілі.

Президентка Грузії вважає, що це було посланням для учасників конференції в Мюнхені.

"Це звичайна характерна риса російських дій – намагатися психологічно справити враження, що РФ робить що завгодно та де завгодно", – пояснила вона.

Команда Навального підтвердила його смерть у суботу, посилаючись на матір політика Людмілу Навальну.

Згідно з повідомленням речниці Навального у Twitter (X) Кіри Ярмиш, матір опозиціонера поїхала до колонії на півночі РФ і там отримала звістку про його смерть.

Нагадаємо, Федеральна служба виконання покарань повідомила вдень 16 лютого про смерть Навального у виправній колонії №3 Ямало-Ненецького автономного округу РФ.

У європейських країнах відповідальність за це поклали на російську владу. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба нагадав, що Навальний є не першою жертвою путінського режиму в Росії.

Президент США Джо Байден використав повідомлення про смерть Алексєя Навального, щоб натиснути на Конгрес схвалити підтримку України.