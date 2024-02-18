Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что время объявления о гибели заключенного оппозиционера Алексея Навального является не совпадением, а посланием со стороны России.

Как пишет "Европейская правда", об этом она сказала в интервью агентству DPA в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности в воскресенье.

"Я думаю, что не случайно о смерти Навального было объявлено за несколько часов или минут до начала Мюнхенской конференции", – отметила Зурабишвили.

Президент Грузии считает, что это было посланием для участников конференции в Мюнхене.

"Это обычная характерная черта российских действий – пытаться психологически произвести впечатление, что РФ делает что угодно и где угодно", – пояснила она.

Команда Навального подтвердила его смерть в субботу, ссылаясь на мать политика Людмилу Навальную.

Согласно сообщению пресс-секретаря Навального в Twitter (X) Киры Ярмыш, мать оппозиционера поехала в колонию на севере РФ и там получила известие о его смерти.

Напомним, Федеральная служба исполнения наказаний сообщила днем 16 февраля о смерти Навального в исправительной колонии №3 Ямало-Ненецкого автономного округа РФ.

В европейских странах ответственность за это возложили на российские власти. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба напомнил, что Навальный является не первой жертвой путинского режима в России.

Президент США Джо Байден использовал сообщение о смерти Алексея Навального, чтобы надавить на Конгресс одобрить поддержку Украины.