Президент Грузии: Сообщение о смерти Навального – не случайность
Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что время объявления о гибели заключенного оппозиционера Алексея Навального является не совпадением, а посланием со стороны России.
Как пишет "Европейская правда", об этом она сказала в интервью агентству DPA в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности в воскресенье.
"Я думаю, что не случайно о смерти Навального было объявлено за несколько часов или минут до начала Мюнхенской конференции", – отметила Зурабишвили.
Президент Грузии считает, что это было посланием для участников конференции в Мюнхене.
"Это обычная характерная черта российских действий – пытаться психологически произвести впечатление, что РФ делает что угодно и где угодно", – пояснила она.
Команда Навального подтвердила его смерть в субботу, ссылаясь на мать политика Людмилу Навальную.
Согласно сообщению пресс-секретаря Навального в Twitter (X) Киры Ярмыш, мать оппозиционера поехала в колонию на севере РФ и там получила известие о его смерти.
Напомним, Федеральная служба исполнения наказаний сообщила днем 16 февраля о смерти Навального в исправительной колонии №3 Ямало-Ненецкого автономного округа РФ.
В европейских странах ответственность за это возложили на российские власти. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба напомнил, что Навальный является не первой жертвой путинского режима в России.
Президент США Джо Байден использовал сообщение о смерти Алексея Навального, чтобы надавить на Конгресс одобрить поддержку Украины.