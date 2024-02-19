Прем’єр Британії і президентка Єврокомісії обговорили підтримку України

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак провів розмову з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, серед іншого йшлося про підтримку України.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні британського уряду.

"Напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення Путіна в Україну вони підкреслили важливість надання подальшої підтримки українському народу", – сказано в повідомленні.

Сунак привітав нещодавнє рішення про те, що ЄС надасть Україні 50 мільярдів євро підтримки, і окреслив роботу, яку Велика Британія проводить в рамках угоди про безпекову співпрацю.

Сунак і фон дер Ляєн також висловили своє обурення у зв'язку зі смертю Алексєя Навального та підкреслили надзвичайну важливість притягнення до відповідальності винних у російській системі.

Окрім того, йшлося про ситуацію в секторі Гази і в Червоному морі, де бойовики-хусити чинять напади на торгові судна.

"Лідери привітали успішне завершення переговорів про нову робочу угоду між британськими відомствами і Frontex, яка має бути офіційно оформлена найближчими днями в рамках ширшої співпраці між Великою Британією та ЄС у боротьбі з нелегальною міграцією", – повідомили також у британському уряді.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн раніше заявила, що ЄС прагне у березні розпочати виплати в рамках погодженої минулого тижня програми Ukraine Facility на 50 млрд євро.

В уряді раніше теж заявляли, що Україна розраховує у березні отримати від ЄС перший транш макрофінансової підтримки у розмірі 4,5 млрд євро в межах програми Ukraine Facility.