Премьер Британии и президент Еврокомиссии обсудили поддержку Украины
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак провел разговор с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, среди прочего речь шла о поддержке Украины.
Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении британского правительства.
"Накануне второй годовщины полномасштабного вторжения Путина в Украину они подчеркнули важность оказания дальнейшей поддержки украинскому народу", – сказано в сообщении.
Сунак приветствовал недавнее решение о том, что ЕС предоставит Украине 50 млрд евро поддержки, и очертил работу, которую Великобритания проводит в рамках соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности.
Сунак и фон дер Ляйен также выразили свое возмущение в связи со смертью Алексея Навального и подчеркнули чрезвычайную важность привлечения к ответственности виновных в российской системе.
Кроме того, речь шла о ситуации в секторе Газа и в Красном море, где боевики-хуситы совершают нападения на торговые суда.
"Лидеры приветствовали успешное завершение переговоров о новом рабочем соглашении между британскими ведомствами и Frontex, которое должно быть официально оформлено в ближайшие дни в рамках более широкого сотрудничества между Великобританией и ЕС в борьбе с нелегальной миграцией", – сообщили также в британском правительстве.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что ЕС стремится в марте начать выплаты в рамках согласованной на прошлой неделе программы Ukraine Facility на 50 млрд евро.
В правительстве ранее тоже заявляли, что Украина рассчитывает в марте получить от ЕС первый транш макрофинансовой поддержки в размере 4,5 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility.