Премьер Британии и президент Еврокомиссии обсудили поддержку Украины

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак провел разговор с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, среди прочего речь шла о поддержке Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении британского правительства.

"Накануне второй годовщины полномасштабного вторжения Путина в Украину они подчеркнули важность оказания дальнейшей поддержки украинскому народу", – сказано в сообщении.

Сунак приветствовал недавнее решение о том, что ЕС предоставит Украине 50 млрд евро поддержки, и очертил работу, которую Великобритания проводит в рамках соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности.

Сунак и фон дер Ляйен также выразили свое возмущение в связи со смертью Алексея Навального и подчеркнули чрезвычайную важность привлечения к ответственности виновных в российской системе.

Кроме того, речь шла о ситуации в секторе Газа и в Красном море, где боевики-хуситы совершают нападения на торговые суда.

"Лидеры приветствовали успешное завершение переговоров о новом рабочем соглашении между британскими ведомствами и Frontex, которое должно быть официально оформлено в ближайшие дни в рамках более широкого сотрудничества между Великобританией и ЕС в борьбе с нелегальной миграцией", – сообщили также в британском правительстве.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что ЕС стремится в марте начать выплаты в рамках согласованной на прошлой неделе программы Ukraine Facility на 50 млрд евро.

В правительстве ранее тоже заявляли, что Украина рассчитывает в марте получить от ЕС первый транш макрофинансовой поддержки в размере 4,5 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility.