Смерть Навального: МЗС Німеччини викликало російського посла

До МЗС Німеччини викликали російського посла у зв’язку з повідомленнями про смерть критика Кремля Алексєя Навального у російській в’язниці.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє n-tv.

Речниця Міністерства закордонних справ заявила в Берліні, що "політично мотивовані процеси" проти Навального та інших опозиційних діячів і "нелюдські умови утримання у в'язницях" демонструють, "наскільки жорстоко російська система правосуддя діє проти інодумців".

Також "шокує те, що людей в Росії заарештовують під час покладання квітів" в пам'ять про Навального.

Німеччина та інші країни ЄС також хочуть запровадити додаткові санкції проти Росії після смерті Навального. Спеціальний інструмент санкцій ЄС має бути використаний для покарання за серйозні порушення прав людини, пояснила федеральний міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок на початку зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі.

Цей інструмент вже використовувався для покарання російських посадовців за ув'язнення Навального. Тим, кого це стосується, заморожують рахунки та інші активи в ЄС. Крім того, їм більше не дозволяється в'їжджати до ЄС або вести бізнес з громадянами ЄС.

Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель також заявив про плани перейменування режиму санкцій за порушення прав людини на честь критика Кремля Алексєя Навального після повідомлень про його смерть у російській тюрмі.

Юлія Навальна, дружина ув’язненого російського опозиціонера, після повідомлень про його загибель бере участь у засіданні міністрів закордонних справ країн-членів Євросоюзу.