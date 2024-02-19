Смерть Навального: МИД Германии вызвал российского посла

В МИД Германии вызвали российского посла в связи с сообщениями о смерти критика Кремля Алексея Навального в российской тюрьме.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает n-tv.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел заявила в Берлине, что "политически мотивированные процессы" против Навального и других оппозиционных деятелей и "нечеловеческие условия содержания в тюрьмах" демонстрируют, "насколько жестоко российская система правосудия действует против инакомыслящих".

Также "шокирует то, что людей в России арестовывают во время возложения цветов" в память о Навальном.

Германия и другие страны ЕС также хотят ввести дополнительные санкции против России после смерти Навального. Специальный инструмент санкций ЕС должен быть использован для наказания за серьезные нарушения прав человека, пояснила федеральный министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в начале встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.

Этот инструмент уже использовался для наказания российских чиновников за заключение Навального. Тем, кого это касается, замораживают счета и другие активы в ЕС. Кроме того, им больше не разрешается въезжать в ЕС или вести бизнес с гражданами ЕС.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель также заявил о планах переименования режима санкций за нарушение прав человека в честь критика Кремля Алексея Навального после сообщений о его смерти в российской тюрьме.

Юлия Навальная, жена заключенного российского оппозиционера, после сообщений о его гибели участвует в заседании министров иностранных дел стран-членов Евросоюза.