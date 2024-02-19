ЄС застерігає Ізраїль від "катастрофічного" наступу на Рафах

Міністри закордонних справ країн ЄС застерегли Ізраїль від наступу на місто Рафах, який, за їхніми словами, може стати катастрофою для приблизно 1,5 мільйона біженців.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Наступ на Рафах був би абсолютно катастрофічною... це було б безсовісно", – заявив міністр закордонних справ Ірландії Міхаель Мартін.

За його словами, понад 1,5 мільйона розташовані "в дуже маленькому куточку Гази".

"Вони втомилися, вони виснажені, їм нікуди йти – як хтось може думати про те, щоб поглибити цю травму?", – додав міністр.

Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель зазначив, що уникнути жертв серед цивільного населення неможливо під час такої операції.

"Ми повинні продовжувати чинити тиск на Ізраїль, щоб змусити його зрозуміти, що на вулицях Рафаха так багато людей, що уникнути жертв серед цивільного населення буде неможливо. Це, безумовно, буде суперечити дотриманню гуманітарного права", – сказав він.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок також закликала Ізраїль поважати гуманітарне право, але додала, що країна має "право на самооборону", оскільки, за її словами, очевидно, що бойовики ХАМАС все ще діють з Рафаха.

Бербок повторила свій заклик до "гуманітарного припинення вогню", щоб дозволити біженцям повернутися додому на північ Гази.

Раніше президент Джо Байден закликав прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу утриматися від наступу на місто Рафах на півдні Гази без плану захисту цивільного населення.

А прем'єри Іспанії Педро Санчес та Ірландії Лео Варадкар звернулися до Єврокомісії з проханням терміново перевірити, чи дотримується Ізраїль своїх зобов'язань щодо прав людини в Газі.