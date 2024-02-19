ЕС предостерегает Израиль от "катастрофического" наступления на Рафах

Министры иностранных дел стран ЕС предостерегли Израиль от наступления на город Рафах, который, по их словам, может стать катастрофой для примерно 1,5 миллиона беженцев.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Наступление на Рафах было бы абсолютно катастрофическим... это было бы бессовестно", – заявил министр иностранных дел Ирландии Михаэль Мартин.

По его словам, более 1,5 миллиона расположены "в очень маленьком уголке Газы".

"Они устали, они истощены, им некуда идти – как кто-то может думать о том, чтобы углубить эту травму?", – добавил министр.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отметил, что избежать жертв среди гражданского населения невозможно во время такой операции.

"Мы должны продолжать оказывать давление на Израиль, чтобы заставить его понять, что на улицах Рафаха так много людей, что избежать жертв среди гражданского населения будет невозможно. Это, безусловно, будет противоречить соблюдению гуманитарного права", – сказал он.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок также призвала Израиль уважать гуманитарное право, но добавила, что страна имеет "право на самооборону", поскольку, по ее словам, очевидно, что боевики ХАМАС все еще действуют из Рафаха.

Бербок повторила свой призыв к "гуманитарному прекращению огня", чтобы позволить беженцам вернуться домой на север Газы.

Ранее президент Джо Байден призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху воздержаться от наступления на город Рафах на юге Газы без плана защиты гражданского населения.

А премьеры Испании Педро Санчес и Ирландии Лео Варадкар обратились к Еврокомиссии с просьбой срочно проверить, соблюдает ли Израиль свои обязательства по правам человека в Газе.