Рада ЄС схвалила гуманітарні винятки у санкціях для протидії тероризму

Рада ЄС у понеділок 19 лютого підтримала гуманітарні винятки до санкцій для протидії тероризму.

Про це повідомили у пресслужбі, пише "Європейська правда".

Рада ЄС схвалила зміни до загальних санкційних правил щодо протидії тероризму і запровадила гуманітарний виняток на заходи замороження активів початковою тривалістю 12 місяців.

Це рішення уможливить для визначених гуманітарних організацій транзакції з фізичними та юридичними особами, які перебувають під санкціями, з метою надання гуманітарної допомоги даним країнам чи забезпечення базових потреб населення у скруті.

Це рішення має підвищити узгодженість санкційних режимів ЄС між собою та з тими, що ухвалені на рівні ООН чи іншими партнерами.

Попереднього разу подібні винятки схвалили 27 листопада 2023 року.

Нагадаємо, ЄС готує 13-й пакет санкцій проти Росії до другої річниці повномасштабної війни.