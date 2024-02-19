В Швеции вызвали российского посла из-за смерти Навального

Министерство иностранных дел Швеции 19 февраля вызвало посла России в связи со смертью оппозиционного политика Алексея Навального в колонии на прошлой неделе.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", заявил глава шведского МИД Тобиас Билльстрём.

Билльстрём не раскрыл содержания разговора с российским послом в шведском внешнеполитическом ведомстве, но объявил о предложении Швеции изучить условия для нового режима санкций ЕС против внутренних репрессий в России.

"ЕС должен действовать против политических репрессий в России. Это особенно актуально в свете смерти Алексея Навального в российском плену 16 февраля", – прокомментировал он.

Новый режим санкций, по мнению шведского МИД, предоставит дополнительные возможности действовать против представителей российского правительства и должностных лиц, причастных к нарушениям прав человека.

Ранее главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил о планах переименовать санкционный режим за нарушение прав человека в честь Навального.

Президент США Джо Байден заявил, что Штаты рассматривают "дополнительные санкции" против России из-за смерти Навального.