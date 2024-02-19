Прем’єр Фінляндії: Те, що робить Орбан щодо Швеції, допомагає Путіну

Фінський прем’єр-міністр Петтері Орпо розкритикував свого візаві з Угорщини, Віктора Орбана, за затримку з ратифікацією вступу Швеції до Північноатлантичного Альянсу.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав в інтерв’ю польській газеті Rzeczpospolita.

Орпо назвав неприйнятним той факт, що Угорщина блокує вступ Швеції до НАТО.

"Немає жодних підстав блокувати вступ Швеції до НАТО. Швеція готова, вона відповідає всім критеріям. Те, що робить Угорщина, є неприйнятним. Нам потрібна Швеція в НАТО вже цього року, щоб убезпечити Балтику", – наголосив він.

На питання, чи є Орбан союзником Путіна, прем’єр Фінляндії відповів: "Те, що він робить відносно Швеції – це допомога Путіну".

При цьому Орпо вважає, що така допомога може бути свідомою, але він не знає мотивації прем’єра Угорщини.

"Я дуже пишаюся тим, що два тижні тому ЄС погодив підтримку України на суму 50 мільярдів євро. Ми зробили це, тому що 26 країн змогли об'єднатися і не піддатися шантажу з боку Орбана… Завдяки новому уряду в Польщі ми змогли подолати вето Угорщини на підтримку України. І це було дуже важливо", – додав фінський прем’єр.

Як відомо, Угорщина наразі є єдиною країною, яка не схвалила вступ Швеції в Альянс. Прем'єр країни Віктор Орбан офіційно підтримав кандидатуру Швеції в січні, але вона ще має бути затверджена угорським парламентом.

Парламентське голосування має бути формальністю, оскільки керівна партія Орбана "Фідес" має комфортну більшість. Але лідери "Фідес" на початку лютого зажадали, щоб прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон спочатку відвідав Будапешт перед парламентським голосуванням.

Крістерссон виключив подальші переговори з Будапештом щодо заявки Швеції, але заявив, що буде готовий зустрітися з Орбаном після того, як парламент Угорщини ратифікує заявку.