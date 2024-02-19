Премьер Финляндии: То, что делает Орбан в отношении Швеции, помогает Путину

Финский премьер-министр Петтери Орпо раскритиковал своего визави из Венгрии, Виктора Орбана, за задержку с ратификацией вступления Швеции в Североатлантический Альянс.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в интервью польской газете Rzeczpospolita.

Орпо назвал неприемлемым тот факт, что Венгрия блокирует вступление Швеции в НАТО.

"Нет никаких оснований блокировать вступление Швеции в НАТО. Швеция готова, она соответствует всем критериям. То, что делает Венгрия, является неприемлемым. Нам нужна Швеция в НАТО уже в этом году, чтобы обезопасить Балтику", – подчеркнул он.

На вопрос, является ли Орбан союзником Путина, премьер Финляндии ответил: "То, что он делает в отношении Швеции – это помощь Путину".

При этом Орпо считает, что такая помощь может быть сознательной, но он не знает мотивации премьера Венгрии.

"Я очень горжусь тем, что две недели назад ЕС согласовал поддержку Украины на сумму 50 миллиардов евро. Мы сделали это, потому что 26 стран смогли объединиться и не поддаться шантажу со стороны Орбана... Благодаря новому правительству в Польше мы смогли преодолеть вето Венгрии на поддержку Украины. И это было очень важно", – добавил финский премьер.

Как известно, Венгрия пока является единственной страной, которая не одобрила вступление Швеции в Альянс. Премьер страны Виктор Орбан официально поддержал кандидатуру Швеции в январе, но она еще должна быть утверждена венгерским парламентом.

Парламентское голосование должно быть формальностью, поскольку правящая партия Орбана "Фидес" имеет комфортное большинство. Но лидеры "Фидес" в начале февраля потребовали, чтобы премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сначала посетил Будапешт перед парламентским голосованием.

Кристерссон исключил дальнейшие переговоры с Будапештом по заявке Швеции, но заявил, что будет готов встретиться с Орбаном после того, как парламент Венгрии ратифицирует заявку.