Лидер большинства в Сенате США ожидает голосования за помощь Украине на следующей неделе

Лидер большинства в Сенате от демократов Чак Шумер заявил, что на следующей неделе Сенат проголосует за дополнительный законопроект о национальной безопасности, который включает двухпартийное соглашение по безопасности границ и помощь Украине и Израилю.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Politico.

По его словам, текст соглашения обнародуют в пятницу или в воскресенье. Он планирует назначить голосование по законопроекту на следующую неделю, которое состоится не позднее среды.

"Это даст членам Конгресса достаточно времени для ознакомления с законопроектом перед голосованием", – сказал Шумер.

Многие члены Сенатского комитета по вопросам ассигнований подчеркнули, что хотят иметь достаточно времени для изучения и обсуждения текста законопроекта после его обнародования.

Переговорщик от Республиканской партии сенатор Джеймс Лэнкфорд заявил, что "есть люди, которые просят три дня, а есть те, кто просит три недели".

Пока не понятно, позволит ли руководство Сената вносить поправки в пакет, что может существенно отсрочить окончательное голосование.

Также пока непонятно, поставит ли законопроект на голосование спикер Палаты представителей Майк Джонсон, если он пройдет Сенат.

СМИ ранее сообщили, что спикер Палаты представителей США Майк Джонсон сообщил трем лидерам парламентов стран Балтии, что вопросы о защите границы с Мексикой и связанного с ним дополнительного финансирования для Украины "вероятно" разделят из-за беспокойства относительно реформирования пограничной политики.

Впрочем, в Белом доме заявили, что администрация президента США Джо Байдена не обсуждает с Конгрессом возможность выделения в отдельный проект финансирования для Украины и Израиля.

Представители Республиканской партии потребовали от Белого дома решительных мер по сдерживанию нелегальной иммиграции на границе США и Мексики.

Из-за споров относительно того, какие именно меры нужно принять, в Конгрессе застрял пакет дополнительного финансирования, который предусматривает 61 миллиард долларов на нужды Украины.

В Белом доме ранее заявили, что у них уже нет денег для новой военной поддержки Украины до ее принятия Конгрессом США.