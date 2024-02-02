У Конгресі США готові чинити тиск на Угорщину для ухвалення членства Швеції в НАТО

Високопоставлені законодавці США хочуть, щоб Угорщина негайно схвалила вступ Швеції до НАТО, припустивши, що Будапешт ризикує завдати непоправної шкоди своїм відносинам з Вашингтоном, якщо не буде діяти в цьому питанні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Голова сенатського комітету у закордонних справах Бен Кардін заявив, що має "глибоке занепокоєння" щодо курсу нинішнього уряду Угорщини, яка не тільки затримувала допомогу ЄС для України, а також продовжує перешкоджати членству Швеції в НАТО.

"Партнери так не роблять. І я сумніваюся, чи є вони надійним союзником для нашої програми безвізового режиму", – сказав він на прес-конференції, маючи на увазі програму безвізового режиму США, яка дозволяє громадянам 41 країни світу подорожувати до Сполучених Штатів на термін до 90 днів без віз.

Водночас сенатори Джин Шахін від демократів та Том Тілліс від республіканців, які є співголовами Групи спостерігачів НАТО в Сенаті, виступили із заявою, в якій закликали Угорщину змінити курс.

"Бездіяльність Угорщини ризикує безповоротно зашкодити її відносинам зі Сполученими Штатами та НАТО", – сказали вони.

Раніше прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон провів зустріч із угорським візаві Віктором Орбаном на полях засідання Європейської ради в Брюсселі та прокоментував можливість приїзду до Будапешта.

Нагадаємо, Орбан запрошував прем’єра Швеції до Будапешта, щоб обговорити вступ Швеції у НАТО. Крістерссон формально погодився на зустріч, але згодом повідомив, що не збирається обговорювати з Орбаном питання вступу в НАТО.

Угорщина, як відомо, залишилася останньою країною, яка досі не ратифікувала вступ Швеції і затримує її повноправне членство у НАТО.

Угорський парламент може зібратися у понеділок, 5 лютого, на позачергове засідання на вимогу опозиції, проте невідомо, чи буде можливим голосування щодо вступу Швеції у НАТО, як хоче опозиція.