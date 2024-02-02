У Німеччині страйкують працівники громадського транспорту

У Німеччині у п’ятницю, 2 лютого, розпочався страйк працівників громадського транспорту, який триватиме добу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Страйк, підтриманий профспілкою Verdi, призвів до скасування автобусних і трамвайних рейсів у всіх федеральних землях Німеччини, окрім Баварії.

Профспілка Verdi вимагає покращення умов праці для працівників громадського транспорту. На тлі страйку профспілка веде переговори з транспортними компаніями.

Профспілка Verdi представляє близько 90 тисяч транспортників у близько 130 муніципальних транспортних агентствах.

Страйк підтримала кліматична група "П'ятниці за майбутнє Німеччини".

Крім того, у страйку беруть участь наземні працівники аеропорту Гамбурга, що призвело до скасування деяких рейсів, хоча в цілому аеропорт продовжує роботу.

Напередодні у Німеччині страйкували співробітники аеропортів, що призвело до скасування або затримки понад 1000 рейсів.

Минулого тижня у Німеччині відбувся багатоденний страйк машиністів.