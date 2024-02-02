В Германии бастуют работники общественного транспорта

В Германии в пятницу, 2 февраля, началась забастовка работников общественного транспорта, которая продлится сутки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Забастовка, поддержанная профсоюзом Verdi, привела к отмене автобусных и трамвайных рейсов во всех федеральных землях Германии, кроме Баварии.

Профсоюз Verdi требует улучшения условий труда для работников общественного транспорта. На фоне забастовки профсоюз ведет переговоры с транспортными компаниями.

Профсоюз Verdi представляет около 90 тысяч транспортников в около 130 муниципальных транспортных агентствах.

Забастовку поддержала климатическая группа "Пятницы за будущее Германии".

Кроме того, в забастовке участвуют наземные работники аэропорта Гамбурга, что привело к отмене некоторых рейсов, хотя в целом аэропорт продолжает работу.

Накануне в Германии бастовали сотрудники аэропортов, что привело к отмене или задержке более 1000 рейсов.

На прошлой неделе в Германии состоялась многодневная забастовка машинистов.