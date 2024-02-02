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Норвегія очікує зсувів ґрунту, лавин і сильних дощів після найбільшого за 30 років шторму

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П'ятниця, 2 лютого 2024, 12:12

Норвезька влада випустила у п'ятницю кілька попереджень про зсуви ґрунту та лавини на півдні країни на після найбільшого за 30 років шторму.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

В південній частині протягом доби очікується дощ з висотою опадів до 100 мм. Управління водних ресурсів та енергетики оголосило найвищий рівень лавинної небезпеки для більшої частини південної та центральної Норвегії на найближчі дні.

 
AP

Влада попереджує, що в північній частині країни можуть в найкоротші терміни перекрити дороги. Шторм, який норвезькі метеорологи назвали "Інґунн", подекуди досягав швидкості до 180 кілометрів на годину.

Поліція південно-східної Норвегії повідомила про кілька аварій, зокрема про з'їзд шкільного автобуса з дороги через ожеледицю. Ніхто не постраждав.

Через сильний вітер, дощ та сніг зірвало дахи, скасували авіарейси та залишили тисячі людей без електрики. Крім того, фіксували затоплення, а оператори поромів призупинили роботу.
Надходили поодинокі повідомлення про закриття шкіл, доріг, тунелів і мостів.

Водночас у п'ятницю відновилися рейси в аеропорті міста Тромсе в Арктиці після того, як близько 200 пасажирів були змушені ночувати там.

Раніше влада Норвегії попередила, що країну очікує найпотужніший шторм за останні три десятиліття, і закликала людей не виходити на вулицю.

Нагадаємо, влітку дощі, що випали в Норвегії, призвели до евакуації тисяч людей

Шторм "Ганс" пройшов Північною Європою, спричинивши перебої у транспортному сполученні, повені та відключення електроенергії. Щонайменше троє людей тоді загинули.

Дамба гідроелектростанції на південному сході Норвегії частково зруйнувалася, коли вода прорвалася крізь неї.

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