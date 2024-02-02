Норвегия ожидает оползней, лавин и сильных дождей после крупнейшего за 30 лет шторма

Норвежские власти выпустили в пятницу несколько предупреждений об оползнях и лавинах на юге страны после крупнейшего за 30 лет шторма.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

В южной части в течение суток ожидается дождь с интенсивностью осадков до 100 мм за сутки. Управление водных ресурсов и энергетики объявило высокий уровень лавинной опасности для большей части южной и центральной Норвегии на ближайшие дни.

AP

Власти предупреждают, что в северной части страны могут в кратчайшие сроки перекрыть дороги. Шторм, который норвежские метеорологи назвали "Ингунн", местами достигал скорости до 180 километров в час.

Полиция юго-восточной Норвегии сообщила о нескольких авариях, в частности о съезде школьного автобуса с дороги из-за гололеда. Никто не пострадал.

Из-за сильного ветра, дождя и снега сорвало крыши, отменили авиарейсы и оставили тысячи людей без электричества. Кроме того, фиксировали затопления, а операторы паромов приостановили работу.

Поступали единичные сообщения о закрытии школ, дорог, тоннелей и мостов.

В то же время в пятницу возобновились рейсы в аэропорту города Тромсе в Арктике после того, как около 200 пассажиров были вынуждены ночевать там.

Ранее власти Норвегии предупредили, что страну ожидает самый мощный шторм за последние три десятилетия, и призвали людей не выходить на улицу.

Напомним, летом дожди, выпавшие в Норвегии, привели к эвакуации тысяч людей.

Шторм "Ганс" прошел по Северной Европе, вызвав перебои в транспортном сообщении, наводнения и отключения электроэнергии. По меньшей мере три человека тогда погибли.

Дамба гидроэлектростанции на юго-востоке Норвегии частично разрушилась, когда вода прорвалась сквозь нее.