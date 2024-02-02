Орбан про угоду щодо 50 млрд євро для України: Я зробив усе, що міг, для своєї країни

Угорський прем’єр Віктор Орбан каже, що "зробив усе, що міг" для своєї країни, перш ніж погодитися на схвалення макрофінансової допомоги Україні у розмірі 50 млрд євро на саміті у Брюсселі напередодні.

Заяву Орбана наводить Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Угорський прем'єр стверджує, що йому вдалося запобігти ризику втрати коштів ЄС, призначених для Будапешта зі спільного бюджету блоку.

"Я зробив усе, що міг. Якби ця угода не була досягнута, і Угорщина продовжувала б використовувати своє право вето, тоді 26 країн-членів ЄС погодилися б направити гроші в Україну... і забрали б кошти, призначені для Угорщини, і відправили б їх також в Україну – що в цьому доброго?" – додав Орбан.

"Ми не відправляємо зброю (в Україну), ми отримуємо гроші з Брюсселя, і ми зробимо свій внесок у цивільне фінансування України", – додав очільник угорського уряду.

Нагадаємо, лідери ЄС у четвер подолали довготривалу опозицію Угорщини і досягли домовленості про виділення макрофінансової допомоги Україні у розмірі 50 млрд євро. Програма розрахована на чотири роки.

У висновках саміту йдеться про те, що Україна зможе отримувати кошти за дотримання низки передумов. Також там сказано, що лідери ЄС щороку проводитимуть дебати щодо програми, а через два роки вони можуть запропонувати Єврокомісії перегляд всієї багаторічної фінансової рамки.

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