Орбан о соглашении по 50 млрд евро для Украины: Я сделал все, что мог, для своей страны

Венгерский премьер Виктор Орбан говорит, что "сделал все, что мог" для своей страны, прежде чем согласиться на одобрение макрофинансовой помощи Украине в размере 50 млрд евро на саммите в Брюсселе накануне.

Заявление Орбана приводит Reuters, сообщает "Европейская правда".

Венгерский премьер утверждает, что ему удалось предотвратить риск потери средств ЕС, предназначенных для Будапешта из общего бюджета блока.

"Я сделал все, что мог. Если бы это соглашение не было достигнуто, и Венгрия продолжала бы использовать свое право вето, тогда 26 стран-членов ЕС согласились бы направить деньги в Украину... и забрали бы средства, предназначенные для Венгрии, и отправили бы их также в Украину – что в этом хорошего?", – сказал Орбан.

"Мы не отправляем оружие (в Украину), мы получаем деньги из Брюсселя, и мы сделаем свой вклад в гражданское финансирование Украины", – добавил глава венгерского правительства.

Напомним, лидеры ЕС в четверг преодолели долговременную оппозицию Венгрии и достигли договоренности о выделении макрофинансовой помощи Украине в размере 50 млрд евро. Программа рассчитана на четыре года.

В выводах саммита говорится о том, что Украина сможет получать средства при соблюдении ряда условий. Также там сказано, что лидеры ЕС ежегодно будут проводить дебаты по программе, а через два года они могут предложить Еврокомиссии пересмотр всей многолетней финансовой рамки.

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