Опитування: Більшість у Польщі підтримує збиття російських ракет над Україною

Майже 70% громадян Польщі вважають, що Варшава повинна ініціювати переговори з НАТО й Україною про розширення протиповітряної оборони на прикордонну українську територію, щоб мати можливість збивати російські ракети або дрони, які летять у бік Польщі.

Про це свідчать результати опитування агенції IBRiS на замовлення Rzeczpospolita, повідомляє "Європейська правда".

Про створення спільної зони ППО заговорили окремі польські експерти й колишні офіцери польської армії, коли наприкінці грудня російська ракета перетнула кордон, пролетіла над територією Польщі й повернулася в Україну.

За початок відповідних переговорів виступають 69,3% опитаних поляків, проти – 17,6%, не визначилися з відповіддю – 13,1%, свідчить опитування. Найбільш прихильні до такої ідеї громадяни Польщі віком 30-39 років, мешканці великих міст, які стежать за політичними подіями.

Колишній голова Бюро нацбезпеки Польщі генерал Станіслав Козєй у коментарі Rzeczpospolita висловив сподівання, що створення спільної зони протиповітряної оборони змусило би НАТО поводитися рішучіше стосовно Росії.

Міністерство оборони Польщі в коментарі Rzeczpospolita назвало включення частини України до системи протиповітряної оборони НАТО "надзвичайно складним питанням".

"З одного боку, це вимагатиме, ймовірно, непростих політичних домовленостей всередині НАТО. Це було б пов'язано з низкою правових і міжнародних викликів, особливо з наслідками перехоплень об'єктів в українському повітряному просторі. З іншого боку, це принесло б із собою низку військово-оперативних викликів", – додали у відомстві.

Нагадаємо, Генштаб Польщі 29 грудня заявив, що повітряний простір країни порушила російська ракета. Польські військові з'ясували, що ракета залетіла на 40 кілометрів углиб Польщі й через три хвилини повернулась в Україну.

Після того до МЗС Польщі викликали для пояснень тимчасового повіреного Росії. Під час наступної масованої атаки Польща піднімала у повітря свою авіацію.