Опрос: Большинство в Польше поддерживает сбивание российских ракет над Украиной

Почти 70% граждан Польши считают, что Варшава должна инициировать переговоры с НАТО и Украиной о расширении противовоздушной обороны на приграничную украинскую территорию, чтобы иметь возможность сбивать российские ракеты или дроны, которые летят в сторону Польши.

Об этом свидетельствуют результаты опроса агентства IBRiS по заказу Rzeczpospolita, сообщает "Европейская правда".

О создании совместной зоны ПВО заговорили отдельные польские эксперты и бывшие офицеры польской армии, когда в конце декабря российская ракета пересекла границу, пролетела над территорией Польши и вернулась в Украину.

За начало соответствующих переговоров выступают 69,3% опрошенных поляков, против – 17,6%, не определились с ответом – 13,1%, свидетельствует опрос. Наиболее привержены такой идее граждане Польши в возрасте 30-39 лет, жители крупных городов, которые следят за политическими событиями.

Бывший глава Бюро нацбезопасности Польши генерал Станислав Козей в комментарии Rzeczpospolita выразил надежду, что создание общей зоны противовоздушной обороны заставило бы НАТО вести себя более решительно по отношению к России.

Министерство обороны Польши в комментарии Rzeczpospolita назвало включение части Украины в систему противовоздушной обороны НАТО "чрезвычайно сложным вопросом".

"С одной стороны, это потребует, вероятно, непростых политических договоренностей внутри НАТО. Это было бы связано с рядом правовых и международных вызовов, особенно с последствиями перехватов объектов в украинском воздушном пространстве. С другой стороны, это принесло бы с собой ряд военно-оперативных вызовов", – добавили в ведомстве.

Напомним, Генштаб Польши 29 декабря заявил, что воздушное пространство страны нарушила российская ракета. Польские военные выяснили, что ракета залетела на 40 километров вглубь Польши и через три минуты вернулась в Украину.

После этого в МИД Польши вызвали для объяснений временного поверенного России. Во время следующей массированной атаки Польша поднимала в воздух свою авиацию.