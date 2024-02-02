Німеччина та Україна домовились про партнерство в сфері охорони здоров’я

Німеччина та Україна домовилися про тіснішу співпрацю у сфері охорони здоров'я та медсестринства.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Tagesschau.

Згідно зі спільною декларацією, підписаною в Берліні, співпраця має бути розширена у сферах охорони здоров'я, боротьби з інфекційними та неінфекційними захворюваннями, реабілітації та психічного здоров'я.

Паралельно з відбудовою, Україна планує далекосяжні реформи в системі охорони здоров'я. Плани включають, серед іншого, обмін експертами та фахівцями в рамках навчальних заходів, обмін знаннями про організаційні структури та реформи в секторі охорони здоров'я, а також контакти між національними органами охорони здоров'я, фондами та медичними установами.

Федеральний міністр охорони здоров'я Карл Лаутербах пояснив, що загарбницька війна Росії проти України особливо впливає на систему охорони здоров'я країни.

З початку війни було задокументовано понад 1 500 нападів на медичні заклади та медичний персонал.

Федеральний уряд надав Україні підтримку на загальну суму 28 мільярдів євро з початку війни, в тому числі на охорону здоров'я. Крім того, Німеччина вже прийняла понад 900 поранених і надала їм медичну допомогу.

У середині січня в Єврокомісії повідомили, що понад 3 тисячі українських пацієнтів були переведені для отримання спеціалізованої допомоги в лікарні по всій Європі за допомогою Механізму цивільного захисту ЄС.

З вересня 2022 року в польському Жешуві почав роботу хаб для евакуації українців, яких везуть на лікування до інших країн Європи. Проєкт фінансується коштами Механізму цивільного захисту ЄС і є частиною ширшої програми медичної евакуації.