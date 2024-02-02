Германия и Украина договорились о партнерстве в сфере здравоохранения

Германия и Украина договорились о более тесном сотрудничестве в сфере здравоохранения и медсестринства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Tagesschau.

Согласно совместной декларации, подписанной в Берлине, сотрудничество должно быть расширено в сферах здравоохранения, борьбы с инфекционными и неинфекционными заболеваниями, реабилитации и психического здоровья.

Параллельно с восстановлением, Украина планирует далеко идущие реформы в системе здравоохранения. Планы включают, среди прочего, обмен экспертами и специалистами в рамках учебных мероприятий, обмен знаниями об организационных структурах и реформах в секторе здравоохранения, а также контакты между национальными органами здравоохранения, фондами и медицинскими учреждениями.

Федеральный министр здравоохранения Карл Лаутербах объяснил, что захватническая война России против Украины особенно влияет на систему здравоохранения страны.

С начала войны было задокументировано более 1 500 нападений на медицинские учреждения и медицинский персонал.

Федеральное правительство предоставило Украине поддержку на общую сумму 28 миллиардов евро с начала войны, в том числе на здравоохранение. Кроме того, Германия уже приняла более 900 раненых и оказала им медицинскую помощь.

В середине января в Еврокомиссии сообщили, что более 3 тысяч украинских пациентов были переведены для получения специализированной помощи в больницы по всей Европе с помощью Механизма гражданской защиты ЕС.

С сентября 2022 года в польском Жешуве начал работу хаб для эвакуации украинцев, которых везут на лечение в другие страны Европы. Проект финансируется средствами Механизма гражданской защиты ЕС и является частью более широкой программы медицинской эвакуации.