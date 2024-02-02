У середині лютого у Фінляндії відбудеться триденний страйк

У Фінляндії в середині лютого три дні страйкуватимуть працівники промисловості.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє телерадіокомпанія Yle.

Індустріальний союз оголосив на своєму сайті, що акції протесту заплановані на 14-16 лютого.

Акції торкнуться близько 6 тисяч працівників технологічної та базової хімічної галузей, а також підприємств з механічної обробки деревини.

Страйки торкнуться UPM, Metsä Group, Stora Enso, Valmet, SSAB, Outokumpu, ABB, Fiskars, Kone, Meyer Turku, Nokia і Patria.

Страйки проводять на знак протесту проти трудових реформ уряду та обмеження права на страйки.

Голова Індустріального союзу Ріку Аалто вважає проведення акції протесту виправданим, оскільки уряд не висловив бажання прислухатися до думки працівників.

Страйки 1 та 2 лютого у Фінляндії торкнулися повітряного руху, продуктових магазинів, готелів і ресторанів, пошти, банків, транспорту, а також промисловості.

Авіаперевізник Finnair уже скасував 500 рейсів.

Раніше повідомляли, що страйк також торкнеться заводів Nammo, що виробляють боєприпаси у Фінляндії та Україні.