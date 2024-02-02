В середине февраля в Финляндии состоится трехдневная забастовка

В Финляндии в середине февраля три дня будут бастовать работники промышленности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает телерадиокомпания Yle.

Индустриальный союз объявил на своем сайте, что акции протеста запланированы на 14-16 февраля.

Акции коснутся около 6 тысяч работников технологической и базовой химической отраслей, а также предприятий по механической обработке древесины.

Забастовки коснутся UPM, Metsä Group, Stora Enso, Valmet, SSAB, Outokumpu, ABB, Fiskars, Kone, Meyer Turku, Nokia и Patria.

Забастовки проводят в знак протеста против трудовых реформ правительства и ограничения права на забастовки.

Председатель Индустриального союза Рику Аалто считает проведение акции протеста оправданным, поскольку правительство не выразило желания прислушиваться к мнению работников.

Забастовки 1 и 2 февраля в Финляндии коснулись воздушного движения, продуктовых магазинов, гостиниц и ресторанов, почты, банков, транспорта, а также промышленности.

Авиаперевозчик Finnair уже отменил 500 рейсов.

Ранее сообщалось, что забастовка также коснется заводов Nammo, производящих боеприпасы в Финляндии и Украине.