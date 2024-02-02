Сербія хоче скликати Радбез ООН через євро в Косові

Президент Сербії Александар Вучич 2 лютого заявив, що домагатиметься скликання термінового засідання Ради безпеки ООН для обговорення ескалації з частково визнаним Косовом через його рішення запровадити євро в переважно населених сербами північних районах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

У зверненні до нації Вучич заявив, що заборона сербського динара в Косово має на меті "етнічне очищення" частково визначеної країни. Він назвавши цей крок Приштини "злочинним ударом" проти сербів.

За його словами, Сербія знайде спосіб, у який косовські серби продовжать отримувати пенсії та зарплати в сербських динарах.

"Люди налякані, вони стоять у чергах, щоб отримати свої гроші. У понеділок (5 лютого. – Ред.) ми продовжимо доставляти гроші через уповноваженого і ліцензованого перевізника. Я вірю, що західні партнери дотримають свого слова і намагатимуться боротися за елементарні права сербського населення в Косові", – додав він.

Вучич уточнив, що Сербія надішле офіційний запит на термінове засідання Радбезу ООН у понеділок.

З 1 лютого уряд Косова заборонив банкам та іншим фінансовим установам у районах, населених сербами, використовувати динар. Але після тиску міжнародних партнерів, які побоювались ескалації, цей захід відклали на невизначений час.

Євросоюз та Сполучені Штати тиснуть на Приштину та Белград, щоб вони виконували домовленості, яких президент Сербії Александар Вучич та глава косовського уряду Альбін Курті досягли в лютому й березні минулого року.