Сербия хочет созвать Совбез ООН из-за евро в Косово

Президент Сербии Александар Вучич 2 февраля заявил, что будет добиваться созыва срочного заседания Совета безопасности ООН для обсуждения эскалации с частично признанным Косово из-за его решения ввести евро в преимущественно населенных сербами северных районах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

В обращении к нации Вучич заявил, что запрет сербского динара в Косово имеет целью "этническое очищение" частично определенной страны. Он назвав этот шаг Приштины "преступным ударом" против сербов.

По его словам, Сербия найдет способ, которым косовские сербы продолжат получать пенсии и зарплаты в сербских динарах.

"Люди напуганы, они стоят в очередях, чтобы получить свои деньги. В понедельник (5 февраля. – Ред.) мы продолжим доставлять деньги через уполномоченного и лицензированного перевозчика. Я верю, что западные партнеры сдержат свое слово и постараются бороться за элементарные права сербского населения в Косово", – добавил он.

Вучич уточнил, что Сербия направит официальный запрос на срочное заседание Совбеза ООН в понедельник.

С 1 февраля правительство Косово запретило банкам и другим финансовым учреждениям в районах, населенных сербами, использовать динар. Но после давления международных партнеров, которые опасались эскалации, эту меру отложили на неопределенное время.

Евросоюз и Соединенные Штаты давят на Приштину и Белград, чтобы они выполняли договоренности, которых президент Сербии Александар Вучич и глава косовского правительства Альбин Курти достигли в феврале и марте прошлого года.